Yaşam

Sakarya'da korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Sakarya'da iki aracın karıştığı kazada otomobiller hurdaya dönerken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi ve Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Sakarya'da korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Karasu-Kaynarca yolunda meydana gelen kazada, H.T. (53) idaresindeki 34 FL 6006 plakalı otomobil ile E.T. (41) idaresindeki 34 CCG 205 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da kazaya karışan araç hurdaya döndü. (İHA)Sakarya'da kazaya karışan araç hurdaya döndü. (İHA)

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Yenikent Devlet Hastanesi ve Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN