Sakarya'da korkunç kaza! Araçlar hurdaya döndü 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 02.11.2025 20:51

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Karasu-Kaynarca yolunda meydana gelen kazada, H.T. (53) idaresindeki 34 FL 6006 plakalı otomobil ile E.T. (41) idaresindeki 34 CCG 205 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.