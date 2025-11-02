Yaşam

Arkadaşını boğazından bıçaklayan 13 yaşındaki çocuk adliye kontrol şartıyla serbest

Beyoğlu’nda 13 yaşındaki E.D, okul çıkışında tartıştığı sınıf arkadaşı M.A’yı bıçakla boğazından yaraladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan E.D, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Arkadaşını boğazından bıçaklayan 13 yaşındaki çocuk adliye kontrol şartıyla serbest

Beyoğlu'nda tartıştığı 13 yaşındaki arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

SINIF ARKADAŞINI BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Hacıahmet Mahallesi'nde, okul çıkışında sokakta tartıştığı sınıf arkadaşı M.A'yı henüz bilinmeyen nedenle bıçakla boğazından yaralayan aynı yaştaki E.D'nin, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu'nda 31 Ekim'de, arkadaşının boğazından bıçakla yaraladığı M.A, koşarak olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken, şüpheli E.D. de polis ekiplerince yakalanmıştı.

Beyoğlu’nda ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladBeyoğlu’nda ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçaklad BEYOĞLU'NDA ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ ARKADAŞINI BOYNUNDAN BIÇAKLAD

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN