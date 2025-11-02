Arkadaşını boğazından bıçaklayan 13 yaşındaki çocuk adliye kontrol şartıyla serbest
Beyoğlu’nda 13 yaşındaki E.D, okul çıkışında tartıştığı sınıf arkadaşı M.A’yı bıçakla boğazından yaraladı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan E.D, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte detaylar...
Beyoğlu'nda tartıştığı 13 yaşındaki arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Hacıahmet Mahallesi'nde, okul çıkışında sokakta tartıştığı sınıf arkadaşı M.A'yı henüz bilinmeyen nedenle bıçakla boğazından yaralayan aynı yaştaki E.D'nin, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
SERBEST BIRAKILDI
Adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Beyoğlu'nda 31 Ekim'de, arkadaşının boğazından bıçakla yaraladığı M.A, koşarak olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken, şüpheli E.D. de polis ekiplerince yakalanmıştı.