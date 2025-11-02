Osmaniye’de zeytin festivali başladı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde bu yıl düzenlenen ZeytinFest-Yeşil Altın Zeytin Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 11:52

Osmaniye, Türkiye genelinde zeytin üretiminde ve kalitesinde üst sıralarda yer alıyor. Verimli toprakları ve elverişli iklim şartları sayesinde her yıl binlerce ton zeytin üretimi yapılan kentte, Ellek beldesi bu üretimin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Festivalde zeytin hasadı etkinlikleri, traktör çekme yarışması, konserler ve çeşitli gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Kurulan stantlarda zeytinden elde edilen yağ, sabun, ezme ve yöresel lezzetler sergilendi.

Etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi göstermesi, zeytin üreticilerinin yüzünü güldürdü. Üreticiler, festivalin hem tanıtım hem de satış açısından bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.

Zeytin üretimi beldemizde kadınların ev ekonomisine büyük destek verdi diyen Çiftçi Ayşe Mert, "Bugün zeytin festivalimiz var. Zeytin festivalimiz hem Cumhuriyetimizin 102'nci yılına denk gelmesi hem böyle bir yenilik olmasından dolayı çok memnunuz çocuklarımız için kendimiz için çık memnunuz. Bu yenilikten dolayı Abbas Yeşildemir'e teşekkür ediyoruz. Zeytin yetiştiriciliğinde biz kadınlar için bir yenilik oldu hem yetiştirip hem evimizde kullanıyoruz maddi olaraktan kullanıyoruz. Birinci sınıf zeytin yetiştiriyoruz salamuralı olsun yağ açısından olsun. Bu kadınlarımıza büyük destek oldu zeytini olanlara maddi destek olmayanlara da çalışma imkanı sağladı. "diye konuştu.

Zeytin üretiminde beldemiz kalite olarak çoğu şehirle yarışıyor diyen Çiftçi Şeref Oran, "Ellek'te ikincisi düzenleniyor buranın zeytini Türkiye genelinde asit oranı en düşük olarak üretiliyor. Yani olmazsa olmazımız oldu çiftçilik iyice sanayi ürünlerine yönlendi. Çok memnunuz buranın alternatif ürünü oldu ve buranın ekonomisi gerçekten düzeldi." Dedi.