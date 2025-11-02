Antalya’da gizemli olay: Otobüs kaptanı otel odasında ölü bulundu

Antalya’dan turist kafilesini Denizli’ye getiren 47 yaşındaki otobüs kaptanı Atakan Bek, Pamukkale Karahayıt’taki bir otel odasında ölü bulundu. Gizemli ölümün ardından ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Denizli'ye gezi için gelen turist kafilesinin şoförü Atakan Bek'den bir süre haber alınamadı.

Turist kafilesinin şoförü Atakan Bek (İHA) Durumdan şüphelenen turist ve otel çalışanları merak ederek şoförün kaldığı odaya giderek kapıyı çaldılar. Atakan Bek'in kapı açmaması üzerine otel personeli yedek anahtarı kullanarak odaya girdi. Atakan Bek' hareketsiz yatarken bulan otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine otele Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.