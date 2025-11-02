Adana’da çamura saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Adana’da Seyhan Baraj Gölünde suyun çekildiği kısımda çamura saplanan eşek vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 13:24

Paylaş



ABONE OL

Seyhan Baraj Gölünde kuraklık nedeniyle sular bir hayli çekildi. Gölün merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesinde kalan kısmındaki suların çekildiği kısma bir eşek ve sıpası otlamak için girdi. Ancak bir süre sonra eşek çamura saplandı. Bir daha da oradan çıkamadı. Bu durumu fark eden vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri eşeği çamura saplandığı yerden kurtardı. Eşeğin yavrusu ise o çamurdan çıkartılana kadar yanından hiç ayrılmadı. Eşek ve sıpası havyan barınağına teslim edildi.