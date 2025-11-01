Ümraniye'de baba ve oğlu arasında kavga! 2 kişi hayatını kaybetti

Ümraniye'de baba ve oğlu bilinmeyen nedenle tartışması üzerinde korku dolu anlar yaşandı. Olayda baba Fatih Y. evde oğlu H. Y. Y.'ye ve amca Metin Y'ye bıçakla saldırdı. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde H.Y.Y. ile amca Metin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatih Y. henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda baba Fatih Y. evde oğlu H.Y.Y'ye (9) bıçakla saldırdı.

Aynı apartmanda oturdukları öğrenilen ve olayı öğrenince müdahale etmek isteyen amca Metin Y. de araya girmek isterken kardeşinin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile amca Metin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan baba Fatih Y'yi gözaltına aldı.

