Manisa'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon: 1 şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Denizli'den Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan ekipler şüpheli aracı durdurdu. Yapılan aramada koltuğa gizlenmiş 180 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik yürüttüğü çalışmalarda Denizli'den Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda ekipler, şüpheli V.Ö. (50) yönetimindeki aracı Mevlütlü Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan aramada, aracın yolcu koltuğu altındaki gizli bölmede 180 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu içiminde kullanılan zıvana ele geçirildi.
Şüpheli V.Ö. ise gözaltına alındı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.