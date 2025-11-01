Kütahya'da 2 yıl önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce kaybolan 80 yaşındaki Selim Ece'yi bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Erikli köyü Akkaya Mahallesi ile Karaburun Mahallesi arasında yürütülen aramalarda, iki gün boyunca dronla tarama yapıldı. Ekipler, kayıp Selim Ece'ye ait bir ize rastlamak için araziyi aradı.
Ece'nin yeğeni Ahmet Tunç, arama çalışmalarına katılarak, dayısının kaybolduğu bölgeyi bir kez daha ekiplerle birlikte taradıklarını belirterek, "2 yıl önce de milletimiz ve devletimizle birlikte aramalar yapmıştık. Şimdi yine devletimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, komutanlarımız sağ olsunlar arama çalışması başlattı." dedi.