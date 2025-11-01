Gebze'de çöken apartmanın yakınındaki binada çatırdama sesleri: 16 binadaki vatandaşlar tahliye edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz gün çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yıkılmasının ardından yakınında bulunan 5 katlı bir binanın kolonlarında çatlama sesleri geldi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Bakan Murat Kurum bölgede incelemelerde bulunarak 'Zemin araştırmaları yapıyoruz. 16 binamızdaki vatandaşlarımızı tahliye ettik. Vatandaşlarımızı misafirhanelerde ve konukevlerinde ağırlıyoruz. Her türlü maddi desteği sağlayacağız.' dedi.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 23:08

Paylaş



ABONE OL

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binada ikamet eden vatandaşlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor. Olay yerine gelen ekipler tarafından bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

"BİNA ÇÖKMEK ÜZERE"

Bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, A Haber Kocaeli muhabiri Ahmet Erdem canlı yayında son durumu aktardı:

"Ekipler şu anda binada hasar tespit çalışması yürütüyor. Çatırtıların geldiği kolonlarda incelemeler yapılıyor. Bu bina, daha önce jeoradar ile kontrol edilen binalardan biri değil. Ancak seslerin gelmesi üzerine hemen müdahale edildi. Çöken bina 2012-2013 yapımıydı; bu bina ise ilk gözlemlere göre biraz daha eski görünüyor."

Erdem, bölgedeki metro çalışmalarına da dikkat çekerek, "Metro inşaatı çöken binanın olduğu bölgeye oldukça yakın. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra, zeminde bir kayma ya da sıvılaşma olup olmadığı daha net ortaya çıkacak," dedi.

Polis ekiplerinin güvenlik şeridinden dolayı binaya yaklaşılmadığını belirten Erdem, "Şu an için çöken bina kadar ciddi bir deformasyon gözlemlemedik. Ancak seslerin gelmesi tehlike sinyali olabilir. Ekipler dikkatle çalışıyor, tüm kolonlar ve çevredeki yapılar kontrol ediliyor," ifadelerini kullandı.

Güvenlik gerekçesiyle bölgedeki üç bina tamamen boşaltıldı. AFAD ve belediye ekipleri, yapının taşıyıcı sisteminde çatlak ya da kayma olup olmadığını belirlemek için detaylı inceleme başlattı.

Son durumu özetlemek gerekirse: Çöken binanın 100 metre yakınındaki 5 katlı bina tahliye edildi. Bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. AFAD ve teknik ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. İlk tespitlere göre ciddi bir deformasyon gözlenmedi, ancak risk ihtimali sürüyor."

BAKAN KURUM BÖLGEDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeye gelerek incelemeler gerçekleştirerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirterek, "29 Ekim sabahı 07.30 sıralarında Gebze'mizde bir apartmanın çökmesi nedeniyle 4 canımızı yitirdik. Hızlı bir şekilde devletimiz buradaydı. Bir koordinasyon içerisinde arama kurtarma faaliyetlerini yürüttük. Hızlı bir şekilde de burada yapılması gereken işlemleri yürüttük. Yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olayla birlikte yıkımın sebeplerini de detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Etraftaki tüm binaları bilim insanlarımız ve AFAD'ımız, Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle inceliyoruz. Burada ayrıntılı bir zemin çalışması yapıyoruz. Binamız yapı denetim hizmeti almış bir binamız. Burada zeminden kaynaklı bir sorun olup olmadığıyla ilgili üniversitelerimizden hocalarımızla birlikte bir detaylı çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda 16 binamızı tahliye ettik. 16 binadaki vatandaşlarımızı şu an için, otellerde, sosyal tesislerde misafir ediyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına gerek esnafımıza, gerekse vatandaşlarımıza gerekli her türlü desteği maddi anlamda da vereceğiz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Kurum, mağdur vatandaşların yanında olacaklarını belirterek, "Daha önce İstanbul Kartal'da bir apartmanın çökmesiyle canlarımızı yitirmiştik. Orada da zemin incelemesi yapıp, yapılması gerekenleri sonrasında yaptık. Burada da gelen talepleri, sorunları detaylı şekilde irdeliyoruz. Burada da tüm iş ve işlemler yapılacaktır. Vatandaşımız müsterih olsun. Gerek zemin incelemesi sonrası alınacak tedbirler, gerekse yenilenmesi gereken binalara ilişkin adımları belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm Gebze'mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Başımız sağ olsun. Çok geçmiş olsun" diye konuştu.

KOCAELİ VALİSİ AKTAŞ: TEKNİK İNCELEME TAMAMLANANA KADAR BİNANIN TAHLİYESİNİ SAĞLADIK

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de yıkılan binanın yakınında bulunan bir binanın kolonlarında çatlaklar oluşması üzerine bölgeye geldi. Ekiplerden bilgi alan Aktaş, son duruma dair bilgiler verdi. Vali Aktaş "2 gün önce elim olayı yaşadığımız bölgede, Gebze ilçemizde yaklaşık 2 saat önce bir binada kolonda çatlama olduğu ihbarı geldi 122'mize. O ihbar üzerine ekiplerimiz ve biz hızlı bir şekilde arkadaşlarımızla bölgeye intikal ettik. İvedi bir şekilde tedbiren, teknik inceleme tamamlanana kadar binanın tahliyesini sağladık. 3 tane yan yana olan binada toplam 21 dairenin tahliyesini sağladı arkadaşlarımız. Teknik inceleme yapılıyor. Zaten bölgede ekiplerimiz, üniversiteden oluşturulan heyetle beraber adli bilirkişinin haricinde de araştırmalarına devam ediyorlar. Sebebini öğrenmeye çalışacağız. Sebebi öğrenildikten sonra da ona göre diğer çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımız Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi'ne ait tesislerimizde misafir edilecekler. Olayın kesinliği ve derecesi netleşene kadar onları misafir edeceğiz. Diğer misafirlerimiz için de bu durum geçerli. 14 binadan 1'i yıkıldı, 1'i ağır hasarlı, diğer 12 bina da mühürlenip, vatandaşlarımız tahliye edilmişti. O arkadaşlarımızın bir kısmı da tesislerimizde, bir kısmı da kendi istekleriyle yakınlarında ya da kendilerine ait başka konutlarda" dedi.

"TAŞIYICI KOLONDA BİR ÇATLAMA SÖZ KONUSU"

Vali Aktaş, söz konusu binanın taşıyıcı kolonunda bir çatlama olduğunu belirterek, "Birkaç gün bu araştırmalar devam edecek. Zemin ölçümleri yapılacak. Binaların durumları incelenecek. Hem AFAD Risk Azaltma Dairesi hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri hem de üniversitemizin ekipleri, belediye ekiplerimizle birlikte koordineli şekilde araştırmalarını en titiz şekilde yapıyor, çünkü insanımızın canı söz konusu, emniyeti söz konusu. En titiz şekilde yapacaklar. Araştırmalar sonucunda da karar verilecek, binaların durumuyla ilgili. Ondan sonra da tahliye süreci gözden geçirilecek. Mevcut binayla ilgili de şu anda söylenebilecek bu kadar. Taşıyıcı kolonda bir çatlama söz konusu. Hem İstanbul'dan hem Ankara'dan ekiplerimiz geliyor. Sayın İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız konudan ilk andan itibaren haberdar edildiler. Onların talimatlarıyla hem AFAD hem de Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan ekipler en ileri teknik malzemeleriyle beraber geliyorlar. Zaten bir kısmı buradaydı, ilave olarak da çalışmalar artırılarak devam edecek" diye konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DA OLAYI İLK ANDAN TAKİP EDİYOR"

Vali İlhami Aktaş, şu an için başka tespit edilmiş riskli bir alan bulunmadığına da dikkat çekerek, "Bölgede başka ihbar yok. Arkadaşlarımız gözlemsel inceleme de yapıyor. Şu anda tespit ettiğimiz başka bir buna benzer bir olay yok. Gözle görülen ya da ihbar edilen gözlemsel çalışma ve 2 gündür süren teknik inceleme sonucunda ele geçmiş olan herhangi bir bulgu yok. Olsa zaten binayı hemen boşaltıyoruz. Diğer binalar da o şekilde boşaltıldı. Biraz daha olay yerine yakın ve risk altında olabilecek binalar. Şu anda mahallenin tehlike altında olduğunu söyleyecek bir bilgi elimizde yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Alınan kararlar ve tedbirler tamamen kendi vatandaşımızın, insanımızın canı ve mal emniyeti için aldığımız kararlar. Vatandaşlarımız anlayışla karşılıyor. Devletimizin tüm imkanlarıyla buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da olayı ilk andan takip ediyor. Kendisiyle defaten de konuşup bilgilendirdik, talimatlarını aldık" ifadelerini kullandı

NE OLMUŞTU?

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çökmüş, anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir, 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur ve 18 yaşındaki Dilara Bilir enkaz altında kalmıştı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir'in cesetlerine ulaşılmış, Dilara Bilir ise kurtarılmıştı. Gece boyunca çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmalar sonucu baba Levent ve anne Emine Bilir'in cesetlerini enkazdan çıkarmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN