Esenyurt'ta kız meselesi yüzünden kan aktı: Göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti

Esenyurt'ta akşam saatleri iki kişi arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden kavga çıktı. İsmi bilinmeyen yabancı uyruklu kişi, Suriye uyruklu A.A'yı göğsünden bıçakladı. Olayda 17 yaşındaki genç hayatını kaybederken saldırgan ise kaçtı. Polis ekipleri tarafından firari için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 05:29

Paylaş



ABONE OL

Esenyurt'ta akşam 20:30 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde Suriye uyruklu A.A. (17) kimliği henüz belirlenemeyen bir başka yabancı uyruklu şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.A. göğsünden bıçaklandı. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken A.A. yakınları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olaya karışan bıçak olay yerinde bulundu ve kavganın kız meselesi yüzünden başladığı ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan A.A. göğsünden aldığı yara sonucu hayatını kaybederken. Firar eden şahsı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN