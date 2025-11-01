Avcılar'da öğrenci yurdunda bıçaklı dehşet! 1 yaralı

Avcılar’da bir kız öğrenci yurdunda 2 kişi arasında çıkan tartışma kabusa dönüştü. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşürken olayda 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 01.11.2025 00:16

Olay, akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre L.D.(23), ile R.İ.(23) arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada R.İ bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen R.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yurdun güvenlik görevlileri tarafından yakalanan L.D., polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan L.D., ifadesinde, oda arkadaşı R.İ., ile uyum sorunu nedeniyle tartıştığını belirtti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

