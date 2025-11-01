Ankara'da köpek dehşeti! Genç ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 01.11.2025 09:18

Yaşadığı dehşeti SABAH'a anlatan Akirman, "Patronumun talimatı doğrultusunda köpeğe yem ve su vermeye gittim. Yemeğini koyduktan sonra su da verdim. Suyu verirken bir tehdit olarak algıladı galiba. Bir anda saldırdı. İlk önce kafama hamlede bulundu. Kafamdan kurtarınca kolumu tuttu. Dişlerini geçirdi. Kolum parçalandı" ifadelerini kullandı.

Çocuğunun ısırıldığı haberini aldıktan sonra rahatsızlanan baba Hakan Akirmak ise, "Duyunca kalp spazmı geçirdim. Buna artık bir dur denilmesi lazım. Bu köpek sahipli ya da sahipsiz olsa bile burası işyeri. Burası bir sanayi. Buraya herkes gidiyor. Bu köpek herkese saldırabilir. Sen bir işyeri sahibi olarak neden orada köpek besliyorsun?" ifadelerini kullandı.

"KOLUNDAKİ DOKULAR ÖLMEYE BAŞLAMIŞ"

Oğlunun beslediği köpeğin çalıştığı yere ait olduğunu aktaran baba Hakan Akirmak, "İşyeri sahibi, elemanlarına 'Köpeğe yemek vermezseniz ben de size yemek vermem' demiş. Köpek ısırdığında ise çocuğuma, 'Sakın köpeğin bizim köpeğimiz olduğunu söylemeyin. Sokak köpeği olarak söyleyin' diye baskı yapmışlar. Oğlumun kolundaki dokular ölmeye başlamış. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Hiçbir şey insandan değerli değil" dedi.

Anne Ayşe Akirmak ise, "Kolunda 3-5 cm'lik yarılmalar olmuş. Eve geldiğinde kolu sarılıydı. Akşam kolunun, elinin şiştiğini görünce acile götürdük. Oğlum zaten hastalıklarla mücadele ediyor. Bir de bu durum olunca ne yapacağımızı bilemedik. Çok korktuk" diye konuştu.