Kop Dağı Tünelinde, 2027 yılında ışık görülmesi hedefleniyor
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kop Dağı Tünel Geçişi ve bağlantı yollarında devam eden yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Kop Tüneli'nde bugün itibarıyla 10 bin 258 metrelik bölümün kazı destekleme çalışmaları tamamlandı, bu da yüzde 79'a tekabül ediyor. 7 bin 255 metrelik bölümün nihai beton kaplamaları bitti. Bu da yüzde 56 anlamına geliyor.
Tünellerin ve bağlantı yollarının tamamlanmasının ardından Erzurum-Trabzon arası 32 kilometre kısalacak. 45 dakika süren geçişler 15-20 dakikaya inecek. Özellikle ağır tonajlı araçların kış aylarında buzlanmadan dolayı zorlukla aştığı Kop Geçidi, konforlu ve güvenli bir güzergah haline gelecek. Yapım çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre çift vardiya şeklinde devam eden Kop Dağı Tünelinde, 2027 yılında ışık görülmesi hedefleniyor.