SON DAKİKA! Siirt’te aile vahşeti! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA! Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcası ve yengesini silahla vurup öldürürken, annesi ile diğer amcası ve yengesini de yaraladı.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 08:44

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Çıkan kavgada O.A., yanındaki tabancayla ailesine ateş etti. Saldırıda eşi Mine Arı ve amcası Özgür Arı olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A., N.A. ve F.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.