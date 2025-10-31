Sahte kripto sitesiyle 100 milyonluk vurgun! Öğretmen olacaktı çete lideri çıktı
Nevşehir’de öğretmenlik hayaliyle üniversite eğitimi gören bir öğrencinin, sahte kripto yatırım sitesi kurarak yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık ağına yönelik Türkiye genelinde 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kripto platformlarına para yatırdıklarını belirten 19 vatandaşın ihbarı üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.
Yapılan incelemede dolandırıcılık ağının başında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencisi B.D.'nin bulunduğu tespit edildi. B.D. ve beraberindeki şüphelilerin, oluşturdukları sahte kripto yatırım sitesi ile Telegram grupları üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları kandırarak yüksek kazanç elde ettikleri belirlendi.
Elde edilen gelirlerin bir kısmının kripto para borsalarına aktarılıp "soğuk cüzdanlar" aracılığıyla gizlendiği, örgüt üyeleri arasında sık sık para transferleri yapıldığı ve suçtan elde edilen paralarla lüks yaşam sürdükleri tespit edildi.