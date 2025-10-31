Sahte kripto sitesiyle 100 milyonluk vurgun! Öğretmen olacaktı çete lideri çıktı

Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen iki araç, çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar ile banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.