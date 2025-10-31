Antalya'da haber alınamayan müdürden acı haber

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta olduğu için 2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürünün telefonuna bakmaması üzerine arkadaşları evine geldi. Şahıs evinde ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 00:10

Paylaş



ABONE OL

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hasta olduğu için 2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü, evinde ölü bulundu.

Olay, Kızılağaç Mahallesi Sağlıkçılar Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gribal rahatsızlığı nedeniyle 2 gündür iş yerine gitmeyen bir otelin insan kaynakları müdürü Ali Ateş'in (50), telefonlara bakmaması üzerine arkadaşları evine geldi.

Ali Ateş'in içeride telefonu çalmasına rağmen bakmaması ve kapıyı açmaması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bilgi verildi. Jandarmanın gelmesi ve kapıyı açmasının ardından Ali Ateş hareketsiz olarak yatarken bulundu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp, tansiyon ve şeker gibi hastalıklarının olduğu bildirilen Ateş'in cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN