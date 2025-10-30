Silivri'de korkunç kaza! TIR'a arkadan çarpan araç paramparça oldu: 1 ölü
İstanbul Silivri'de Edirne yönünde giden bir araç aynı yönde ilerleyen bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada araç paramparça olurken, otomobilin şoförü sıkışarak can verdi.
Silivri'de Edirne istikametine seyreden otomobil, önünde ilerleyen TIR'ın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken TIR şoförü gözaltına alındı.
Kaza, saat 08.17 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri Fenerköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Edirne istikametinde seyreden B.A. yönetimindeki 34 KZ 5440 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 ACJ 353 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü B.A. araçta sıkıştı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otoyol da güvenlik önlemi alınırken sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastane morguna götürüldü. TIR sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken TIR şoförünün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.