Malatya'da bir konteyner kentte yangın! Aile son anda kurtuldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir konteyner kentte çıkan yangıa uykuda yakalanan aile son anda kurtuldu. Alevler bölgede paniğe neden olurken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 04:32

Malatya'da bir konteyner kentte çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına uykuda yakalanan aile son anda kurtulurken, konteyner kullanılamaz hale geldi.



Olay, saat 03.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde bulunan Suudi Arabistan Konteyner Kent'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir ailenin kaldığı konteynerde ısıtıcı ile temas eden yorganın tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler camları kırarak aileyi dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın bitişik durumdaki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.



Yangında konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

