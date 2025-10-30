İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu! 10 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 21:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

10 ŞAHIS TUTUKLANDI!

Şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Burada savcıya ifade veren 20 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, zanlılardan 10'unun tutuklanmasına, diğerleri hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları, "Garson" mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki veri kaydı, Bank Asya'da hesabı olan ve hesaplarında artış bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri saptanan 22 zanlı belirlenmişti.

İstanbul merkezli Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da 28 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

