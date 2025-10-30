Bursa'da firari hükümlü çalıntı motosikletle yakalandı

Bursanın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine dur ihbarı yaptığı şüpheli çalıntı motosikletle yapılan kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan şahsın kimlik sorgulamasında hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması bulduğunu tespit edildi. Cezaevi firarisi Suriye uyruklu Muhammed G. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekiplerinin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundukları motosikletli genç, hızla olay yerinden kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan şüpheli Muhammed G.'nin yapılan GBT sorgulamasında hırsızlık ve kamu malına zarar verme gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Muhammed G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin kullandığı plakasız motosikletin de çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı.

