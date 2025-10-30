Aksaray'da polise tekmeli saldırı! 3 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray’da Kılıçarslan Mahallesinde alkollü olduğu belirtilen bir sürücü kazaya neden oldu. Olay yerine intiakal eden polis ekipleri, sürücü ve iki yakınından kimlik istedi. Sürücü Sait Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç’a tekme attı. 3 şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş kavşağında meydana geldi. Serkan S. yönetimindeki 68 ACL398 plakalı hafif ticari araç, Ümmet Eğritaş (33) yöntemindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı. Serkan S. araçtan inip olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafik polisleri kaza yerinde incele yaparken, Serkan S. ile yakınları Sait S. ve Rahmi S. kaza yerine geldi.

POLİSE TEKME ATIP SALDIRDI

Polis ekipleri şüphelilerden kimlik istedi. Kimlik vermek istemeyen 3 kişiden Sait S., bu sırada kaza yerinde bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç'a tekme attı. Polis ekipleri biber gazı kullandığı 3 kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Sürücü Serkan S.'nin yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinden tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

