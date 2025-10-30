14. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi için geri sayım! Finteklerin 2026 gündemiyle ilgili her şey bu webinarda

Turkuvaz Medya Grubu’nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen “Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi” 31 Ekim günü saat 11:00’da online olarak gerçekleşecek.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 17:56

Para Dergisi'nin Vakıf Katılım ana sponsorluğunda düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin 14'üncüsü "2026 ve Ötesi: Fintek Ekosisteminin Yol Haritası" ana temasıyla gerçekleşecek.

Ödeme sistemlerinin bugünü ve yarını, yapay zeka ve yeni teknolojilerin entegrasyonu, yatırımcıların gündemi gibi konuların ele alınacağı webinar sektörünün önderlerini ağırlayacak.

Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un açılış konuşmasıyla başlayacak olan webinar MyGini Kurucusu Mehmet Sezgin'in Ödeme Sistemlerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği konulu konuşmasıyla sürecek. Arkasından TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak "Finansal Teknolojilerin Yol Haritası" başlıklı özel oturumu gelecek.

Sentez Medya Kurucusu ve Para Dergisi Yazarı Musa Savaş moderatörlüğündeki "Yatırımcıların Penceresinden Ekosistem" başlıklı panele ise Aktif Ventures Genel Müdürü Yasemin Evsahibioğlu, 212 NexT Yönetici Ortağı Çağlar Urcan ve Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu katılacak.

Figopara Kurucusu Koray Bahar'ın yapay zekanın finteklerin iş modellerini anlatacağı özel bir oturumunun ardından Vatut Teknoloji Kurucu Ortağı & Para Dergisi Yazarı Doç Dr. Ali Efe İralı'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde NeoHub Genel Müdürü Gürhan Çam, Hesap Genel Müdür Yardımcısı Lütfi Kalaycı ve Lidio Kurucu Ortağı ve CEO'su Emre Güzer, 2026 gündemini konuşacak.

Yeni Nesil Girişimcilik Webinarı, www.yeninesilgirisimcilikçcom adresinden izlenebilecek.