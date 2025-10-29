Sultanbeyli'de polisten kaçan araç tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Sultanbeyli’de polisin “dur” ihtarına uymayan hafif ticari araç, kaçarken park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Araçtan kaçmaya çalışıp polise ateş açan bir şüpheli ise yaralı olarak yakalandı.

29.10.2025 08:12

Kartal'da görev yapan polis ekipleri, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve durumundan şüphelendikleri 34 NSV 932 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı (AA)

1 ÖLÜ 1 YARALI

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araç, Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşakta park halindeki tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan kazaya karışan araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçmak isteyen ve polise ateş açan bir şüphelinin ise yaralı yakalandığı öğrenildi.

