Sivas'ta zincirleme kaza! 5 otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

Sivas'ın merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkan araç, zincirleme kazaya neden oldu. Olayda 1 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 05:45

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 16 ASN 532 plakalı otomobil ile sürücü isimleri öğrenilemeyen 58 AEF 562, 58 BU 606, 58 AAH 302 ve 58 AGY 123 plakalı otomobiller yağışlı havanın etkisiyle kavşakta çarpıştı.

Zincirleme kazada otomobil sürücülerinden E.E. yaralandı. Diğerleri ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

