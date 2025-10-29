Yaşam

Hatay'da motosiklet tamircilerine denetim

Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet görevlileri ilçede bulunan motosiklet tamircilerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde işyerlerinde bulunan 62 motosiklet kontrol edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; 27 Ekim tarihinde İskenderun ilçe genelinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan kontrollerde 13 işyerini denetledi. Denetimlerde; 62 motosiklet kontrol edildi, 36 şahıs sorgulandı.

Yapılan denetimlerde 6 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve 1 işyerinin vergi levhası olmadığı tespit edilerek işyerleri hakkında gerekli idari işlem başlatıldı.

