Hatay'da motosiklet tamircilerine denetim

Hatay’ın İskenderun ilçesinde emniyet görevlileri ilçede bulunan motosiklet tamircilerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde işyerlerinde bulunan 62 motosiklet kontrol edildi.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 04:38

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; 27 Ekim tarihinde İskenderun ilçe genelinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan kontrollerde 13 işyerini denetledi. Denetimlerde; 62 motosiklet kontrol edildi, 36 şahıs sorgulandı.

Yapılan denetimlerde 6 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve 1 işyerinin vergi levhası olmadığı tespit edilerek işyerleri hakkında gerekli idari işlem başlatıldı.

