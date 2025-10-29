Hatay'da eşya hırsızlığından aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde kurumdan eşya hırsızlığı nedeniyle adli makamlarca hapis cezası bulunan şahıs yapılan çalışma sonrasında yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Erzin İlçesinde İlçesinde binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış kamu kurum ve kuruluşları eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.A. adlı şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen F.A. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.