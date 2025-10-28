Sivas'ta kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Sivas'ta düzenlenen operasyonda 98 bin 320 makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 litre sahte içki ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İl merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 20 litre sahte içki, 11 alkol yapım kiti, 4 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 64 bin 320'si dolu 98 bin 320 makaron, 19,5 kilogram tütün, 17 paket tütün ve 45 bandrol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.