Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Giriş Tarihi: 27.10.2025 19:45

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen motosiklet otomobilin üzerine düşerken, sürücü Furkan Ç. otomobilin kaputuna savrularak, arkasında yolcu olarak bulunan kuzeni Coşkun Ç. ise yere düşerek yaralandı.

Fotoğraf (AA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Furkan Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.