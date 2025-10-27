Malatya'da otomobil yola aniden çıkan domuza çarptı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobil, aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Kazada domuz telef olurken araçta maddi hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yüzüncü Yıl Parkı mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil önüne aniden çıkan domuza çarptı. Kazada domuz telef olurken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

