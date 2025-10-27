Kayseri'de elektrikli motosiklet kamyonun altına girdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü park etmek için manevra yaptığı sırada kamyonun altına girdi. Olayda sürücü yaralanırken bölgeye 112 ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 05:32

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında; M.A., yönetimindeki elektrikli bisikletle park etmek için manevra yapan Ö.Ç. yönetimindeki 51 BC 133 plakalı kamyonetin altına girdi.

Kazada M.A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından hasar gören elektrikli bisiklet kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN