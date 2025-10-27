Ankara'da uyuşturucu operasyonu! Polis memuru silahlı saldırıya uğradı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu satıcısı Muhammed Furkan K.'yı takibe almasının ardından operasyon düzenledi. Ekiplerce takip edildiğini fark eden şüpheli silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Y. yaralandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi 856. Sokak'ta uyuşturucu satıcısı Muhammed Furkan K'yi takibe aldı. Takip edildiğini fark eden şüpheli silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Y. yaralandı.
Ahmet Y, karşı ateşle şüpheli Muhammed Furkan K'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.
POLİS MEMURUNUN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yaralı polis memuru ve şüpheli Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırılırken, şüphelinin yanında olayda kullandığı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.