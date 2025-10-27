İstanbul'da çok sayıda deniz seferi iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da toplam 9 deniz seferi iptal edildi. İDO’da 4, BUDO’da 5 sefer yapılamayacak. Seferlere ilişki iki kurumdan da açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 09:41

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü'nde (BUDO) yapılması planlanan toplam 9 sefer iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, kentte yapılması planlanan İDO'da 4, BUDO'da ise 5 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İptal edilen seferler ise şöyle:

"İDO: Saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma.

BUDO: Saat 08.00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 09.30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 10.00 Armutlu-Eminönü/Sirkeci, 11.30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 11.30 Eminönü/Sirkeci-Armutlu."

