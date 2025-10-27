Erzincan-Sivas kara yolunda kaza: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 27.10.2025 18:11

Alınan bilgilere göre, 24 AAZ 916 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen MVZ-7565 yabancı plakalı araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.