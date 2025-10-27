Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Giriş Tarihi: 27.10.2025 23:35

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında merkez Osmangazi ilçesindeki bir ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.