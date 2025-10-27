Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Gestaş’tan yapılan açıklamada iptal edilen seferler duyuruldu.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'de saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.



