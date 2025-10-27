Amatör maçta polisin biber gazlı müdahalesine soruşturma başlatıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde amatör lig maçında iki takım arasında yaşanılan tartışmaya polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesine dair idari soruşturma başlatıldı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan Akvadi Stadı'nda oynanan 1. Amatör Lig maçı olan Gökbörügücüspor-Pamukkalespor mücadelesi sırasında yaşandı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında iki takım oyuncuları arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine müsabakada görevli polis ekipleri müdahalede bulundu. Bir polis memuru oyuncuları ayırdıktan sonra kendisine yönelen oyunculara ve teknik ekibe biber gazıyla müdahale etti. Bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıyan o anlarda, polis memurunun oyuncuları ayırdığı, daha sonra kendisini sakinleştirmeye gelen teknik ekipteki kişilere ise biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor. Polis memuru kendisine yönelen herkese biber gazı sıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün olay ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "26 Ekim 2025 günü ilimiz Aktepe Mahallesi'nde bulunan Akvadi Stadyumu'nda, Gökbörügücü Spor ile Pamukkalespor takımları arasında oynanan 1. Amatör Küme futbol müsabakası sonrasında futbolcular arasında kavga olayı meydana gelmiştir. Söz konusu olaya müdahale eden polis ekibiyle ilgili olarak çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Olayla ilgili olarak, görevli polis memurlarının müdahale şekline dair idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.