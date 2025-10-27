Adana'da çay ocağına kurşun yağmuru: Polis aracı hedef oldu

Giriş Tarihi: 27.10.2025 23:30

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şüpheli tabancayla çay ocağına defalarca ateş açtı. Saldırıda devriye görevindeki polis aracına mermiler isabet etti.

Fotoğraf (İHA)

Polis memurları telsizle durumu bildirerek takviye ekip talep etti. Kısa sürede bölgeye sevk edilen yunus timleri, özel harekat, TEM ve çok sayıda devriye ekibi, olası kaçış alanlarını kontrol altına aldı. Ara sokaklarda yapılan çalışmalarda şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte Yunus Timleri tarafından yakalandı.