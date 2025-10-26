Yaşam

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: Yüzlerce kilo uyuşturucu ve 5 tabanca ele geçirildi

Mersin’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı jandarma operasyonunda yüzlerce kilo esrar, kokain, sentetik hap ve 5 tabanca ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 3’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda, 4 kişinin uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU

Tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bin 800 kök Hint keneviri bitkisi, 220 kilogram kubar esrar, 1 kilogram kokain, 414 adet sentetik hap, 5 ruhsatsız tabanca, 467 tabanca mermisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.