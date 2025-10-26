Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangında acı haber

İstanbul Şişli'de bulunan 4 katlı bir binanın en üst katı alevlere teslim oldu. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Dairede yapılan incelemenin ardından Şenol Gün'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 12:32

Paylaş



ABONE OL

Şişli'de 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.



Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Dairede yapılan incelemede, Şenol Gün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.



İncelemelerin ardından Gün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN