Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü!

Batman'da seyir halindeki otomobilde korku dolu anlar yaşandı. Otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başlaması ile durumu fark eden sürücü itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü ancak araçta hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 21:08

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Binatlı köyü mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



