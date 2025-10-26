Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu: Ölü ve yaralı var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan kavgakanlı bitti. Kavgada bir şahıs, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 21:05

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan kavgada bir şahıs, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle Gazi Karaca'yı ve F.T.'yi vurdu.

Şahıs kaçarken, olayı gören vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan F.T. ise hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

