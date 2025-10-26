Samsun'da otomobil ile çöp kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da bir otomobil ile çöp kamyonu çarpıştı. Tekkeköy ilçesinde meydana gelen kazada çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan araç refüjün ortasında durdu. Araç sürücüsü ise yaralandı.

Samsun'da otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Zeynettin Caddesi'nde meydana geldi. Halil Korkmaz idaresindeki 06 DMK 482 plakalı otomobil, Çetin Topçu yönetimindeki 55 TB 146 plakalı Tekkeköy Belediyesine ait çöp kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak refüjün ortasında durabildi. Kazada yaralanan sürücü Halil Korkmaz, Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

