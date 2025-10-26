Van'da 3 define avcısı suçüstü yakalandı

Van'da define arayan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada şahısların ihbar üzerine yakalandığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 13:28

Paylaş



ABONE OL

Van'ın Çaldıran ilçesinde define arayan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Umuttepe Mahallesi kırsalında define arandığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Ekipler, arazide define arayan V.Ç, B.Ç. ve N.Ç'yi suçüstü yakaladı. Operasyonda dedektör ve kazma ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN