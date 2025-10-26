Kocaeli'deki çay ocağına silahlı saldırı! Bacağından vuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağında oturan bir kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan olayda kişi bacağından vurularak yaralandı. Olay anı çay ocağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 05:59

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki çay ocağında meydana geldi. İçeri giren kimliği belirsiz şüpheli belindeki tabancayı çıkartıp, çay ocağında oturan bir kişiye yakın mesafeden ateş açtı.

Kurşunun isabet ettiği kişi yere yığıldı. Aynı masada oturanlar müdahale ederek, saldırganın elindeki tabancayı almaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli kaçtı. Yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı çay ocağının güvenlik kamerasına yansıdı.

