Kocaeli'de TIR'a operasyon: 4 milyon değerindeki 49 bin paket kaçak sigaraya el konuldu

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından bir TRI'a düzenlenen operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket kaçak sigara ile 1 kilo 8 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen oranın, son 5 yılda kentte tek seferde yakalanan en yüksek kaçak sigara miktarı olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 22:40

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit ilçesinde bir TIR durduruldu. TIR'ın sürücü kabini ve dorsesinde yapılan aramada; piyasa değeri 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 1 kilo 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara, son 5 yıl içerisinde, Kocaeli'de tek seferde yakalanan en yüksek kaçak sigara miktarı olarak kayıtlara geçti.

