Kapı camını kırıp girdiği avizeci dükkanında uyuya kalınca yakalandı

Samsun'da kapı camını kırıp girdiği avizeci dükkanında koltukta uyuya kalan şahıs, polis tarafından yakalandı. Aynı şahsın yakalanmadan bir saat önce de bir aracın üzerine yatarak uyurken fotoğrafının çekildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 13:30

Paylaş



ABONE OL

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Camı kırıp girdiği avizeci dükkanında koltuğa oturup uyuyan şahıs, polis tarafından uykusunda yakalandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Saat 06.07 sıralarında park halindeki bir aracın üzerinde uyuyan bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilip fotoğrafı çekildi. Yaklaşık bir saat sonra ise aynı kişi, aynı yerde bir avizeci dükkanının camını kırarak içeri girdi ve masadaki koltukta uyuyakaldı. Durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı koltukta uyur halde buldu. İş yeri sahibi Bilal Y., olay yerine çağrılarak şahsı tanıyıp tanımadığı soruldu. Bilal Y., şahsı tanımadığını söyledi ve yaptığı kontrolde iş yerinden birşey çalınmamış olduğunu belirtti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın, 23 yaşındaki D.A. olduğu tespit edildi. D.A., adli işlemleri yapılmak üzere Gazi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.