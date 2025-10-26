Yaşam

Hatay'da işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Hatay'da işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 17 yaşındaki genç kız, hastanede 7 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Hatay'da işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kaza, 19 Ekim akşamı Reyhanlı-Antakya yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Sebze halinde paketleme servisinde çalışan işçileri taşıyan E.Ş. yönetimindeki 31 C 8002 plakalı servis minibüsü, aynı istikamete giden R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Hatay'da işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Fatma Şanverdi hayatını kaybettiHatay'da işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Fatma Şanverdi hayatını kaybetti

Kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılardan yoğun bakımda tedavisi süren 17 yaşındaki Fatma Şanverdi, 7 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Şanverdi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN