Gökyüzünü gören dönüp bir kez daha baktı!
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde güneşin dağların arkasından batışı kartpostallık manzaralar oluşturdu. Güneşin batış anı fotoğraf karelerine yansıdı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde güneşin dağların arkasından batışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Sonbaharda uzun süredir güneşli hava görülmeyen Bolu'da bugün güneş yüzünü gösterdi. Günün sonunda Mudurnu ilçesinde ortaya çıkan gün batımı manzarası ise görenleri mest etti.
Dağların arkasından batarken turuncu ve kırmızı tonlara bürünen güneş, adeta görsel bir şölen sundu. Güneşin batış anı fotoğraf karelerine yansıdı.