Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen ve sola dönüş yapan 56 KD 071 plakalı minibüs çarpıştı. Kaldırımda bebek arabası ile ilerleyen bir yaya yön değiştirerek üzerine doğru gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.