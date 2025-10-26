Eskişehir'de 33 yıl kesinleşmis hapis cezası bulunan firari yakalandı

Eskişehir'de 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmis hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan iki aranması, 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis ve 25 bin TL para cezası olan A.A.'nın adresi tespit edildi.

Bahsi geçen ikametin önünde yakalanan A.A., işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

